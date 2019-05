Hypo-Coup: Mit dem Erzfeind auf dem Tisch getanzt

Der Pokal steht bei ihm daheim in Annaberg, erinnert Gunnar Prokop an die Sternstunde mit den Hypo-Handballerinnen, die Österreich 1989 den ersten Europacup-Triumph im Ballsport bescherten. „Jasna Mutter des Sieges“ titelte die „Krone“, nachdem am 30. April mit einem 17:14 im Final-Rückspiel gegen Spartak Kiew der große Wurf in der Südstadt gelungen war.