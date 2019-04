Semifinale! Die Fivers legen in der HLA vor

„Das Halbfinale wird noch einmal eine Stufe schwerer, da wird sich dann zeigen, ob wir schon so weit sind“, meinte Fivers-Trainer Peter Eckl im ORF-Interview. Denn der nächste Gegner der Margaretner ist wohl Cupsieger UHK Krems, der bereits die Haupt- und Bonus-Runde der spusu Liga für sich entschieden hat. Der Titelfavorit gastiert am Dienstagabend (19.00 Uhr) in Kärnten beim SC Ferlach, den die Niederösterreicher beim 32:22-Heimsieg am Samstag klar dominiert hatten.