Neuer Feuerwehrkommandant für das Land Salzburg

Zehn Jahre lang leitete Leopold Winter aus Zell am See die Geschicke der Salzburger Feuerwehren. Einer Neuwahl wollte er sich nicht mehr stellen. So konnte er am Montagabend Günter Trinker, bisher Ortsfeuerwehrkommandant in Adnet und seit acht Jahren als Tennengauer Bezirksfeuerwehrkommandant tätig, nach der Neuwahl gratulieren. Trinker wird offiziell ab 17. Juni für die Salzburger Floriani verantwortlich sein.