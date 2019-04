Tausende Fans feierten Meister KAC in Klagenfurt!

Tausende Fans haben am Montagabend auf dem Neuen Platz in Klagenfurt den 31. Titel von Österreichs Eishockey-Rekordmeister KAC gefeiert. Jeder in der Saison 2018/19 eingesetzte Spieler wurde im „M31STER“-Trikot auf der Bühne vor dem Lindwurm mit der Karl Nedwed Trophy präsentiert und von den Anhängern kräftig bejubelt. „Ein wunderschöner Titel“, schwärmte KAC-Verteidiger Martin Schumnig.