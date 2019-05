A1-Crash: Das ist nicht der Sinn der Rettungsgasse

Sieht man auf der Autobahn in Massen Bremslichter aufleuchten, ist es meist bereits passiert: Ein Unfall, der in der Folge langes Warten, Schritttempo und einen sich nur langsam auflösenden Stau beschert. Ein derartiges Bild bot sich auch am Montag, als ein Sattelschlepper-Unfall die Westautobahn in Niederösterreich für viele Stunden lahmlegte - zwar funktionierte die Bildung der Rettungsgasse zeitweise, Nutznießer waren dabei jedoch nicht die Einsatzkräfte alleine, wie ein Leser-Video zeigt.