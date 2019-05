Südtirol: Dem Alltag so fern, dem Himmel so nah

Familiäres und internationales Flair schließen sich nicht aus

Die herzliche Persönlichkeit der taffen Gastgeberin spürt man auch, als sie von ihrem vierbeinigen Findling „Putzi“ – einem stolzen Kater mit längerem Fell und scheuem Wesen – erzählt. „Seit vier Jahren ist er an meiner Seite. Jeden Morgen bringe ich ihn mit einem Körbchen in den Garten, und abends hole ich ihn wieder zu mir ins Haus“, sagt Fini. Während sie spricht, hören ihr alle gebannt zu. Die Hausherrin ist eine Frau, die definitiv Menschen einnehmen und faszinieren kann – mit Taten ebenso wie mit ihren Worten! Das Flair in ihrem „Engel“ ist familiär und international zugleich. Diese feine Mischung spiegelt sich im Interieur wie auch in den kulinarischen Schmankerln wider. Hunde sind im Parkhotel selbstverständlich ebenfalls willkommen.