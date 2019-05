Jackos Moonwalk ohne Happy End

„Das Stück beginnt quasi am Höhepunkt seiner Karriere. Er rockt die Bühne gerade mit seinem Song ,The way you make me feel’, als ihn plötzlich kreischende Fans stürmen, und er sich komplett überfordert vom Rummel in die Einsamkeit flüchtet. Bei diesem Rückzug begegnet er seinem ,inneren Ich’ (Pedro Pires) und beginnt mit ihm zu Albinonis Oboenkonzert zu tanzen“, so Breuer Montag beim Probenbesuch. Besonders berührend ist auch die Szene, in der Jackson – die Rolle übernimmt Diego da Cunha – auf seine Idealfrau Angel (Anna Yanchuk) bei Bachs ,Air’ trifft.