Freiwillige nehmen Tirols Wasser unter die Lupe

8 Uhr, Sommerzeit. Anton Zimmermann steht im Garten und schüttet Regenwasser von einem Metallbehälter in ein Messglas mit Millimeterangaben. Eine Arbeit, die der pensionierte Geografie-Professor an jedem Regentag verrichtet – seit 1984. Damals wurde er gefragt, ob er für den Hydrografischen Dienst des Landes eine Niederschlagsmessstelle betreuen kann. Heute ist Zimmermann einer von 188 Freiwilligen, die Daten für die so wichtige Landeseinrichtung sammeln. „Das Interesse für diese Materie war immer da. Ich habe selbst eine Dissertation über ein meteorologisches Thema verfasst“, erklärt der 73-jährige Axamer, warum er das Ehrenamt übernommen hat. Dass Axams als Messstandort ausgesucht wurde, hat auch mit der Murenkatastrophe 1983 tun. Diese hat Zimmermann im Dorfbuch ebenso dokumentiert wie außergewöhnliche Messdaten, die er über Jahrzehnte gesammelt hat.