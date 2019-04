Wirbel um teure Eismaschinen für Gefängnisse

Kritik und Spott im Netz

Im Internet gab es neben Kritik an den hohen Kosten auch einigen Spott. In manchen Kommentaren wurde gefragt, ob es nicht besser wäre, in gesündere Ernährung zu investieren. Das halbgefrorene Trinkeis hat in der Regel enorm viel Zucker. In Neuseeland fällt der Sommer - anders als in Europa - in die Monate rund um den Jahreswechsel.