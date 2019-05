Väterchen Frost kommt am Wochenende zurück

Föhnmonat April

Der April machte seinem Namen „Föhnmonat“ alle Ehre: In Innsbruck wehte der Südföhn in der zweiten Aprilhälfte fünf Tage am Stück durch – eine der längsten Föhnperioden, die die Stadt je erlebte. In Orkanstärke mit Böen bis zu 151 km/h tobte der Föhn am 24. April auf dem Patscherkofel. In Bichlbach im Außerfern erreichte er aber auch Spitzen von 114 km/h.