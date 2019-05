Umstrittene Anlage mitten in Natur geht in Betrieb

Zusätzlicher Lkw-Verkehr

Laut Betreiber wird die 5000 Quadratmeter große Altholzverarbeitungsanlage, in der zwei Angestellte beschäftigt sind, in sechs bis sieben Wochen von Montag bis Samstag in Betrieb gehen. Mit einer Schredderanlage und einem Radlader werden dann jährlich rund 7500 Tonnen Altholz aufbereitet und weitere 2500 Tonnen an Abfällen zwischengelagert. Die Bewohner müssen nun mit Tausenden zusätzlichen Lkw- und Traktortransporten im Jahr rechnen.