Risse und Löcher: Alter Dom kriegt neue Turmhelme

Beim Anblick des Alten Doms werden sich die Linzer, zumindest eine gewisse Zeit lang, an neue Farben gewöhnen müssen, denn das über die Jahre grün gewordene Kupferdach muss völlig neu eingedeckt werden. „Risse und Löcher in den Turmhelmen machten eine Neueinkleidung unausweichlich“, so Kirchenrektor Peter Gangl. Auch an der Holzverschalung des Dachstuhls sowie an teilweise tragenden Elementen hat der Zahn der Zeit genagt. Sie werden ebenfalls erneuert.