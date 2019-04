33-jähriger Amerikaner neuer Eisbullen-Coach

Der neue Head Coach des EC Red Bull Salzburg heißt Matt McIlvane. Der erst 33-jährige Amerikaner begann früh, als Trainer zu arbeiten und hat in den letzten fünf Jahren als Assistant-Coach an der Seite von Head Coach Don Jackson mit dem EHC Red Bull München dreimal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Seine Station in Salzburg als Head Coach ist zugleich die erste in dieser Funktion in Europa. Wenn Matt McIlvane seine Arbeit als Cheftrainer in Salzburg beginnt, ist es bereits seine zweite Saison mit den Red Bulls, denn schon in der Saison 2013/14 stand der damals 27-Jährige als Assistantcoach neben Don Jackson in Salzburg hinter der Bande. Ebenfalls auf seiner Vita steht eine Olympia-Medaille: Mit dem deutschen Nationalteam feierte McIlvane als Assistantcoach im Februar 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille.