Änderungen: Alles neu bei der Kriminalstatistik

Kriminalität künftig in drei Säulen dargestellt

„Wir stellten fest, dass es neue Schwerpunkte gibt. Klassische Einbruchs- und Diebstahlsdelikte gehen zurück, daher werden sie in dem neuen Punkt Eigentumskriminalität zusammengeführt“, so General Franz Lang, Chef des Bundeskriminalamts. Statt in den bisherigen „Big Five“ wird die Kriminalität künftig in drei Säulen dargestellt werden.