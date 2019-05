Wir verlosen VIP-Tickets bei den Grazer Giants

Auf die Footballer der Projekt Spielberg Graz Giants wartet am Samstag (16 Uhr) der Knaller! Mit den Swarco Raiders Tirol kommt der Tabellenführer nach Eggenberg. Wir von der „Krone“ verlosen für den großen Meisterschaftshit 2 x 2 VIP-Tickets. Einfach eine Mail an steirer@kronenzeitung.at schicken, Kennwort Giants, Einsendeschluss ist am Mittwoch. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.