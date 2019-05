Warten auf dritte Spur an der Grenze

Vor der EU-Wahl am 26. Mai nimmt sich nun auch Salzburgs SPÖ des Themas an. Parteichef Walter Steidl kündigt einen Antrag im Landtag an. „Wir wollen die Landesregierung unterstützen und den Bund in die Pflicht nehmen. Der Bundeskanzler soll nicht nur Routen schließen, sondern auch öffnen.“