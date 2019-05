Neues Gesicht für Grazer Feuerwehr-Zentrale

Brandhilfsscharen und Pompier-Korps

Heute werken bei der Grazer Feuerwehr Voll-Profis - das war freilich nicht immer so. Im frühen 19. Jahrhundert organisierte man in Graz den Brandschutz neu - in Form von Brandhilfsscharen, die für die einzelnen Stadtviertel zuständig waren. „Depots mitLöschgeräten wurden angelegt“, so der Stadthistoriker Karl A. Kubinzky. Zuvor waren lange Zeit die Bürger für Löscharbeiten zuständig.