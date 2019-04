75-Jährige starb nach falsch dosiertem Medikament

Eine Diplompflegerin ist am Montag wegen fahrlässiger Tötung in Feldbach vor Gericht gestanden. Sie soll in einem Pflegeheim auf einer Medikamentenliste die Dosierung eines Rheumamittels nicht richtig eingetragen haben. Eine 75-Jährige starb daraufhin im Juli 2018. Die 49-Jährige fühlte sich nicht schuldig, der Prozess wurde vertagt.