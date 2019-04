Paragleiter wird plötzlich von Windhose erfasst

Beängstigende Bilder aus Australien: Rund 40 Gleitschirmpiloten haben sich in New South Wales auf dem Mount Borah bei Manilla für einen Flug bereitgemacht, als sie aus heiterem Himmel von einer Windhose überrascht wurden. Ein Pilot wurde unvorbereitet erfasst und in die Luft gefegt. Aufnahmen der brenzligen Situation wurden später im Netz tausendfach geteilt.