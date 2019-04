In Salzburg nur 2,8 Prozent Arbeitslosenquote

Prag ist laut aktuellen Daten des EU-Statistikamts Eurostat die Region in der EU mit der niedrigsten Erwerbslosenquote. Die tschechische Hauptstadt liegt mit einer Quote von 1,3 Prozent vor der Südwest-Region in Tschechien (1,5 Prozent) und Mittelfranken in Deutschland (1,8 Prozent). In Österreich rangiert Tirol mit 2,4 Prozent auf Platz 1, gefolgt von Salzburg (2,8) und Oberösterreich (3,2).