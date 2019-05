Zu viele Jobs frei: Wels lockt Lehrlinge mit Lohn

Was die anderen können, müssen wir uns auch leisten! Unter diesem Motto haben der Welser FP-Bürgermeister Andreas Rabl und Wirtschaftsreferent Peter Lehner (VP) nun ein Maßnahmenpaket für die Attraktivierung der Lehrberufe am Magistrat vorgestellt. „Spar, Hofer und die Industriebetriebe bieten so viel, dass es für uns schwer geworden ist, mitzuhalten“, spricht Rabl von höheren Löhnen und Zusatzleistungen. „Wir brauchen langfristig qualifizierte und motivierte Mitarbeiter“, ist auch Lehner überzeugt.