Schüler aus Tirol gewannen Vorausscheidung

Die Montanuniversität Leoben war am Wochenende zum fünfzehnten Mal in Folge Austragungsort des AYPT. Die „Physik-Weltmeisterschaft“, wie Haas den Schülerwettbewerb bezeichnet, zählt zu den größten Herausforderungen, denen sich physikbegeisterte Jugendliche im Team stellen können. Beim nationalen Ausscheidungswettbewerb in Leoben konnten die Teenager aus ganz Österreich nicht nur ihr Fachwissen sondern auch ihre Team- und Argumentationsfähigkeit bis hin zur perfekten Präsentation der Ergebnisse unter Beweis stellen.