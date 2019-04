Holländer verstarb nach Skiunfall nun in Uniklinik

Ein 73-jähriger Skifahrer aus den Niederlanden ist - wie berichtet - am 19. April im Skigebiet Horberg in Schwendau im Tiroler Zillertal zu Sturz gekommen und hat dabei eine Hirnblutung erlitten. Der Wintersportler kämpfte tagelang in der Uniklinik Innsbruck um sein Leben, nun starb er aufgrund seiner schweren Verletzungen.