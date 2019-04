Bei Tuningmesse zwölf Autos aus Verkehr gezogen

„Something new is coming“ („Etwas Neues ist im Kommen“) lautete das Motto von Österreichs größter Tuning- und Motorsportmesse, die am Samstag und Sonntag in der Kalsdorfer Airbase 1, der ehemaligen Nittner-Kaserne, stattfand. Dabei kam aber auch etwas Altbekanntes, nämlich die Polizei. Sie führte an beiden Tagen Schwerpunktkontrollen - auch außerhalb des Veranstaltungsgeländes, etwa im Bereich der Autobahnabfahrten - durch; am Sonntag waren vier Experten der Landesregierung dabei.