Bub (3) und Passant im „Wahn“ attackiert: Urteil

Zu dem Vorfall, der tumultartige Szenen zur Folge hatte, war es am 21. November in der Station Längenfeldgasse gekommen. Mit einer vollen Bierdose schlug der Angeklagte zunächst einem telefonierenden Fahrgast mit voller Wucht ins Gesicht. Das Opfer büßte nicht nur einen Zahn ein, sondern hat seither auch psychische Folgen zu ertragen: So befindet er sich seit der Attacke im Krankenstand, leidet in der U-Bahn an Angstzuständen und nachts unter Albträumen. Zusätzlich erschwerend: Da der Angeklagte aufgrund seiner Krankheit nicht zurechnungsfähig ist, kann der Betroffene auch kein Schmerzensgeld verlangen.