Austrian Doctors: Im Einsatz für die Ärmsten

Der 1928 geborene Kinderarzt hatte mit 60 Jahren sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Er ging in Pension, verbrachte die folgenden Jahrzehnte als Arzt für die Ärmsten in der Dritten Welt. Zunächst bei der NGO German Doctors auf den Philippinen. „Ärzte heilen zwar Wunden, eine nachhaltige Veränderung gibt es aber nur durch Bildung“, erkannte er bald, und gründete 1990 Slumschulen in Kalkutta und in Dhaka/Bangladesch.