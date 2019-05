Statt bei Leser zu läuten, Paket in Shop gebracht

Zwischen 17 und 19 Uhr sollte Mitte März ein Paket, auf das Thomas N. wartete, an ihn zugestellt werden. Doch statt bei dem Wiener an der Tür zu läuten, und das Packerl ordnungsgemäß zu übergeben, brachte der Bote es kurz nach 18 Uhr einfach in einen Paketshop. Ohne Herrn N. darüber zu informieren. Weil dem Leser das schon mehrmals passierte, sich seine Beschwerden aber im Sand verliefen, wandte er sich an uns.