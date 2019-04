Zwölf Monate bedingte Haft für Wiederbetätigung

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und Verhetzung im Internet ist ein 45-jähriger Kärntner am Montag am Landesgericht Klagenfurt nicht rechtskräftig zu zwölf Monaten bedingt und einer Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte in einer Facebook-Gruppe Videos und Fotos mit NS-Propaganda und verhetzende Inhalte mit rund 18.000 Personen geteilt. Die Geschworenen plädierten einstimmig auf schuldig.