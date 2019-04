Pink geht seit 17 Jahren zur Paartherapie

Die „Just Give Me A Reason“-Interpretin und ihr Ehemann setzen seit dem Anfang ihrer Beziehung auf die Hilfe eines Therapeuten. In der „Today-Show“ erklärt die Musikerin: „Wir machen eine Paartherapie, fast die gesamten 17 Jahre unserer Beziehung.“ Die 39-Jährige sprach außerdem über ihre Probleme mit Angstzuständen und Depression. „Meine Generation leidet unter Depressionen und begeht Suizid, Suizide sind immer noch sehr häufig, aber heutzutage liegt es eher an Angstzuständen. Ich verstehe das, ich kann das vollkommen nachvollziehen, ich war auch schon depressiv. Ich habe Angststörungen. Ich denke über alles zu viel nach.“