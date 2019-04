Formel E: „Am Abend bist du ein Zombie“

Dazwischen Besprechungen mit den Ingenieuren, Medientermine, Autogrammstunden, am Ende im Idealfall die Siegerehrung. Ein irres 13-Stunden-Programm, da in der Formel E alles an einem Tag passiert. „Irgendwann dazwischen kommt es im Hirn zur Überlastung, man muss aufpassen“, sagt der Neuseeländer Mitch Evans, zuletzt beim Auftakt der voestalpine European Races in Rom Sieger mit Jaguar: „Am Abend bist du nur noch ein Zombie, fällst erledigt ins Bett.“