Nach Miss-Wahl-Eklat: Zuspruch und Spott im Web

Grundsätzliche Kritik an Miss-Wahl

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Miss-Wahl in Österreich zu Diskussionen führt. Erst wurde 2018 der „Miss Austria“ (sie wurde vertragsbrüchig) der Titel aberkannt, danach gab es Wirbel um die Wahl der „Miss Oberösterreich“. All das passiert auch immer wieder in der Sogwirkung der Diskussion, ob wir denn überhaupt eine Miss benötigen. Oder ob das Model der Wahl zur schönsten Frau (heuer am 6. Juni in Wels) nicht ohnehin längst ein Auslaufmodell ist. Eine Frage, die sich auch die krone.at-User stellen.