Frauen zeigen ihre Hauterkrankung offen im Web

Die Frauen haben aber nicht nur Make-up-freie Selfies geteilt, sondern auch ihre Leidensgeschichte darunter festgehalten. Denn mit der Hauterkrankung kommen oft physische und psychische Probleme. Neben dem unangenehmen Juckreiz sind die Frauen oft auf starrenden Blicken ausgesetzt, was sich massiv auf das Selbstbewusstsein auswirken kann. Da die Hauterkrankung in Schüben kommt, ist sie mal mehr und mal weniger zu sehen. Vor allem an den besonders schlechten Tagen, trauen sich viele Frauen nicht aus dem Haus.