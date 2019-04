Rechnungshof kritisiert Straßwalchen scharf

Aufgrund dieses RH-Berichtes lässt Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP) einen Leitfaden für alle Bürgermeister und Gemeindemandatare ausarbeiten: „Rund ein Drittel der Bürgermeister sind neu in das Amt gewählt worden. Wir unterstützen mit diesem Leitfaden primär alle neuen Gemeindemandatare in ihrer Amtsführung, um auf die rechtlichen Grundlagen und ihre Handhabe hinzuweisen.“ Denn nach der Prüfung in Straßwalchen steht fest, dass es einerseits erhebliche Unterschiede zwischen den Gemeinden in Sachen Verfügungsmittel gibt. Und andererseits es keine allgemein gültigen Richtlinien zur Handhabung gibt. „Klar ist, dass Verfügungsmittel nicht für Privatausgaben verwendet werden dürfen“, so Haslauer.