63 Drogenlenker bei Wiener Hanfmesse erwischt

63 Lenker gingen ins Fahndungsnetz

Die Beamten interessierten sich jedoch nicht für die vom Veranstalter beworbene Vielzahl an Produkten für den Anbau, die Pflege, die Düngung und den Pflanzenschutz, sondern legten ihren Fokus vor allem auf das Gebiet der Verkehrstauglichkeit der Besucher im Vorfeld - und bewiesen dabei eine recht gute Nase! Sage und schreibe 63 Lenker tappten in einem „durch Rauschmittel beeinträchtigten Zustand und anderen Verfehlungen“ in das dicht geknüpfte Fahndungsnetz der Beamten mit den Drogentestgeräten. Schon bei einer ähnlichen Veranstaltung in der Pyramide in Vösendorf (Niederösterreich) im Oktober 2018 zog die Polizei 114 zugedröhnte Lenker aus dem Verkehr.