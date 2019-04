Nachwuchs fürs Film-Business

Fünf Young Programmers

Die beiden Jugendlichen sind zwei der fünf Young Programmers beim Crossing Europe Filmfestival in Linz und besuchen die HBLA für Künstlerische Gestaltung in der Landeshauptstadt. Wo ein Lehrer im Unterrichtsfach „Video“ sie zum Projekt „YAAAS!“ gebracht hat: „Wir durften sechs Filme für den Wettbewerb auswählen, haben sie diskutiert und stellen sie auch am Festival vor. Außerdem sind wir für junge Besucher da, wenn sie Fragen haben, und leiten auch Diskussionen mit Gästen.“