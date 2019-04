Geldregen für Bergbauern, die Almen bewahren

13,8 Millionen Euro an Direktförderungen

Diese Unterstützung der Almbauern ergibt Sinn: Denn damit kann die wertvolle Kulturlandschaft (auch wichtig für den sanften Tourismus!) bewahrt werden. Überwiesen werden 13,8 Millionen Euro an Direktförderungen, 65,7 Millionen an Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete und 111,2 Millionen im Rahmen des Agrarumweltprogrammes ÖPUL.