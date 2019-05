Peter Doherty and The Puta Madres live im WUK

Als Peter Doherty & The Puta Madres veröffentlicht er am 26. April 2019 das nach ihm und der Band benannte Debütalbum. Die erste Single des Albums, „Who’s Been Having You Over“, wurde ohne viel Ankündigung im Jänner via Dohertys offiziellem YouTube-Channel veröffentlicht. Musikalisch geht die Band in Richtung Garagenrock. Peter Dohertys Songwriting ist jedoch, wie eigentlich in jedem seiner Projekte, deutlich hörbar. Die Lyrics zu „Who‘s Been Having You Over“ entstammen teilweise einem Dialog aus einer Filmadaption von Graham Greenes „Brighton Rock“ von 1948.