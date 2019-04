Mindestens fünf Tote bei Angriff auf Kirche

Der nächste blutige Angriff auf eine Kirche: Am Sonntag stürmten Bewaffnete während einer Messe in der Stadt Silgadji im Norden Burkina Fasos in das protestantische Gebetshaus und töteten mindestens fünf Menschen. Auch der Pfarrer sei unter den Todesopfern, hieß es am Montag aus Sicherheitskreisen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist diese Woche in das westafrikanische Land.