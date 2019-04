Türkenkopf: Ein Paradies für Kletterer

Der Türkenkopf-Klettersteig zählt wohl zu den beliebtesten Sport-Klettersteigen in Kärnten, und Horst Kaschnig kennt hier jeden Griff und Tritt in der Felswand hoch über der Vellach. Der Bergretter aus Bad Eisenkappel und Mitarbeiter beim Geopark Karawanken hat den „Eisenweg“ gemeinsam mit den Bergführern Heinz Lechner und Christian Grübler errichtet. Der anspruchsvolle Steig in den hohen Schwierigkeitsgraden D/E mit zahlreichen Tritt- und Griffhilfen erstreckt sich über 300 Höhenmeter zwischen der Ruine der altertümlichen Türkenschanze und Aussichtspunkten wie dem Türkenkopf.