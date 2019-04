Wendler: So fies lästert er über seine Freundin

The show must go on

Zumindest für die Kameras müssen sie sich jetzt zusammenreißen. Denn ihre neue Liebe und der geplante Umzug von Laura in die USA wird von der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ begleitet. Und Gerüchten zufolge sollen sie auch an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teilnehmen. Dieses Format, in dem acht Paare mehrere Wochen zusammenleben, hat schon so manche Beziehung auf die Probe gestellt und auch zu Trennungen geführt.