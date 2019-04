Starkoch Alfons Schuhbeck kochte auf der „Thalia“

Bevor in See gestochen wurde, gab es noch einen gemeinsamen Apero im Restaurant Seespitz des Falkensteiner Schlosshotels Velden. An Bord genossen die Feinschmecker dann gemeinsam mit Kinga Mohrent von Falstaff, Wörthersee Tourismus-Chef Roland Sint, dem obersten Kapitän der Wörtherseeschifffahrt, Franz Huditz, „Pfau-Edelbrenner“ Valentin Latschen sowie Biersommelier Christian de Roja ein 6-Gang-Abendmenü, das mit besonders edlen Tropfen der Weingüter Pfneisl, Fritsch und Kracher optimal ergänzt wurde. Besser hätte der Start zu den dritten See.Ess.Spielen am Wörthersee wohl kaum laufen können.