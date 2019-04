Neuer Masernfall im Pongau aufgetaucht

Masern sind hochansteckend. Sie können via Tröpfcheninfektion und über die Luft übertragen werden. 16 Fälle sind bis dato in Salzburg bekannt. Der jüngste wurde heute, Montag, vom Land Salzburg bestätigt. Die Inkubationszeit beträgt 8 bis 10 Tage. Die Krankheit macht sich dann durch Schnupfen, Bindehautentzündung und Husten bemerkbar. Die Ansteckungsgefahr beginnt vier bis fünf Tage vor dem Auftreten des Ausschlags und hält bis zu vier Tage nach dem Auftreten an. Masern sind übrigens umgehend dem Gesundheitsamt zu melden.