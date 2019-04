Gemeindewohnung: „Nur mit Moral und Anstand“

12.500 Wiener warten derzeit auf eine Gemeindewohnung - nur halb so viele wie noch vor zwei Jahren. Dank neuen Regelungen der Stadt und Einschränkungen der Weitergabe, konnte die Vormerkliste halbiert werden. So dürfen Gemeindewohnungen nun zum Beispiel nicht mehr an weit entfernte Verwandte weitergegeben werden, was häufig zu Missbrauch führte. Außerdem werden freie Wohnungen nun weniger aufwendig saniert und können somit schneller vermietet werden.