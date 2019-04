Kylie Jenner: Der wohl irrste Geburtstagsgruß

Ohne nackte Haut geht gar nichts

Und sie wäre keine Kardashian-Jenner, wenn sie sich dafür nicht gleich halb nackt in Szene setzen würde. Das von der gemeinsamen Tochter gewählte Bild dazu könnte nicht vielsagender sein: Die 14 Monate alte Stormi wirkt so, als würde sie fragen wollen: „Was soll das hier?“ Das denkt man sich bei dieser Familie tatsächlich des Öfteren. Aber die Kleine hat noch Zeit, in den Wahnsinn des berühmten Klans reinzuwachsen. Und als Tochter der jüngsten Selfmade-Milliardärin wird sie davon noch so einiges erleben.