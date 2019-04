Superstars gesucht: Talentecasting in City Arkaden

Bewerbung für „Austria‘s Next Topmodel“

Übrigens: Nicht nur für Film und Fernsehen in Deutschland werden Talente gesucht. Auch die populäre Modelsendung „Austria’s Next Topmodel“ hält derzeit Ausschau nach neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ab sofort können sich motivierte Models-to-be bei Puls 4 bewerben - entweder über die Website oder einfach auf Instagram.