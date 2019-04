Becherwerfer von Sturm Graz war wieder im Stadion

Wie konnte der Becherwerfer überhaupt in die Merkur-Arena kommen? Auf Anfrage heißt es bei Sturm Graz: „Eine lückenlose Kontrolle ist nicht möglich. Es kann nicht jedes Mitglied des Sicherheitspersonals wissen, wie der Mann aussieht. Wir dürfen keine Daten oder Bilder weitergeben, das wäre nur bei einem gerichtlich verordneten Stadionverbot möglich. Bei mehr als 4000 Ticketverkaufstellen in Österreich ist es nicht möglich zu kontrollieren, ob der Mann eine Karte kauft. Das wäre nur bei einem System mit personalisierten Tickets wie etwa in Italien möglich.“