15 Kilometer Stau nach Lkw-Brand mitten in Tunnel

Schwere Schäden an Tunnel

Der brennende Lkw hatte zudem schwere Schäden an dem Tunnel verursacht. Auf einer Länge von etwa 600 Metern wurden Einrichtungen wie der Notruf und die Videoanlagen stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Fahrbahn wurde beschädigt. „Der Tunnel Rannersdorf bleibt daher in Fahrtrichtung Vösendorf bis auf Weiteres gesperrt“, teilte die Asfinag mit. Die großräumige Umleitung des Verkehrs zur A2 erfolge über die A4 und die Wiener A23.