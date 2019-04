Augenzeugen halfen bei der Bergung der Unfallopfer

Glimpflich verlief am Sonntag ein spektakulärer Unfall im Gailtal: In einer langgezogenen Linkskurve in Reisach war ein Doppeldeckerbus mit mehr als 70 Fahrgästen von der schneeglatten Fahrbahn gerutscht. Das tonnenschwere Fahrzeug schlitterte über die Straßenböschung. Eine Scheune verhinderte zum Glück, dass sich der Bus überschlug. Drei Passagiere wurden verletzt.