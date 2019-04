Kritik an Abschiebung von gut integrierter Familie

Bischof für humanitäres Bleiberecht

Am Sonntag meldete sich auch der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zu Wort: "Mit Betroffenheit haben wir in der katholischen Kirche Steiermark von der geplanten Abschiebung einer sehr gut integrierten Familie in Graz erfahren. Das Untertauchen des 11-jährigen Jungen, der in der Osterzeit noch als Ministrant am Altar seinen Dienst tat, ist dabei ein trauriger Höhepunkt. Einmal mehr bitten wir das humanitäre Bleiberecht auch zur Anwendung zu bringen. Auf vielen Ebenen und immer wieder haben Bischof, Caritasdirektor und diözesaner Integrationsbeauftragter das humanitäre Bleiberecht eingefordert. Wir werden das weiterhin tun, bis die Verantwortlichen erkennen, dass solche Fälle nur dann verhindert werden können, wenn bei aller Politik, das Augenmaß für Menschlichkeit nicht verlorengehen darf.