Der tierische Star des Wiener Volkstheaters

Für den schönen Lusitano Schimmel-Wallach gehören solche Auftritte zur Routine. Der 1996 geborene Lusitano Schimmel-Wallach wirkte bereits in über 20 Film- und doppelt so vielen Showproduktionen, wie zum Beispiel Winnetou, mit. Seine Performance im Volkstheater dauert pro Vorstellung insgesamt etwa 20 Minuten. Dafür wird „Fantastico“, begleitet von seinem Trainer, in einem speziellen Tiertransportwagen zum Theater gebracht und wartet backstage auf der Seitenbühne auf seine Vorstellung. Nach dem Auftritt wird er wieder in den Wagen gebracht und zurück zum Stall gefahren.